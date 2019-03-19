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Юрій Дерев’янко: Львів’яни підтримали автопробіг за 10% розмитнення авто

Кандидат в президенти України від партії Воля, народний депутат Юрій Дерев’янко взяв участь в автопробігу за доступні автомобілі, який відбувся у Львові.

Юрій Дерев’янко: Львів’яни підтримали автопробіг за 10% розмитнення авто

Понад 50 автомобілів організовано проїхали вулицями Львова: від Арени Львів до проспекту Свободи.

Під час акції до пробігу долучилось багато автомобілів львів’ян, які проїжджали повз. Деякі машини сигналили на знак підтримки. Учасники пробігу запалили фаєри з вимогою встановити 10% за розмитнення автомобіля від його вартості.

Під час заходу Юрій Дерев’янко підкреслив, що закони про розмитнення, які були ухвалені в минулому році, не вирішили проблеми авто на європейський реєстрації, а лише більше її поглибили.

Дерев’янко нагадав, що разом з автомобілістами розробив два законопроекти № 9518 і 9519, які впроваджують єдине правило для всіх українців – 10% розмитнення від вартості автомобіля плюс оплата пенсійного фонду при перереєстрації і все.

– Це означає, що в державний бюджет за нашими законами протягом одного року надійде 23 млрд грн, з них 14,2 млрд грн від розмитнення та понад 8 млрд грн – це ПДВ і акциз з палива, яке ці автомобілі споживають за один рік, – порахував Юрій Дерев’янко.

За словами політика, автомобіль – це не розкіш, а засіб бути економічно активними, заробляти гроші на себе і свою родину для кожного українця.

Юрій Дерев’янко додав, що якщо українців змусять позбутися своїх машин, обласні, районні бюджети недоотримають багато коштів.

31 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроекти №9518 та №9519 щодо спрощення оподаткування транспортних засобів та встановлення ставки оподаткування 10% від вартості автомобіля. Відповідні зміни депутат пропонує внести в Податковий та Митний кодекси України.

Співавторами законопроектів стали понад 80 представників ініціативних груп з більшості регіонів України.

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Раніше автопробіги за доступні авто за участі Юрія Дерев’янка відбулись в Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Одесі та Чернігові.

Нагадаємо, Юрій Дерев’яненко виступає за право на захист за допомогою зброї.

Джерело: Юрій Дерев’янко

Фото: Юрій Дерев’янко

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