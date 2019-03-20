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Факты / Украина / Общество

Ветеранам Второй мировой и инвалидам войны выплатят разовую помощь

Ветераны Второй мировой войны, инвалиды войны и жертвы нацистских преследований получат разовую денежную помощь до 5 мая.

деньги

Разовую денежную помощь украинским пенсионерам выплатят до 5 мая. Такое решение было принято на заседании Кабмина.

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Сумма выплат

Инвалиды войны 1-й группы – 3 тыс. 850 грн;

Инвалидам 2-й группы – 3,4 тыс. грн;

Инвалидам 3-й группы – 2 тыс. 950 грн;

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 тыс. 295 грн;

Жертвам нацистских преследований – 840 грн;

Узникам концлагерей – 530 грн;

Лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 тыс. 850 грн.

К слову, автоматическая индексация пенсий с 1 марта гарантирует повышение выплат всем пенсионерам, без исключений.

Источник: Интерфакс-Украина

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