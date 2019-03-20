Ветераны Второй мировой войны, инвалиды войны и жертвы нацистских преследований получат разовую денежную помощь до 5 мая.
Разовую денежную помощь украинским пенсионерам выплатят до 5 мая. Такое решение было принято на заседании Кабмина.
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Сумма выплат
Инвалиды войны 1-й группы – 3 тыс. 850 грн;
Инвалидам 2-й группы – 3,4 тыс. грн;
Инвалидам 3-й группы – 2 тыс. 950 грн;
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 тыс. 295 грн;
Жертвам нацистских преследований – 840 грн;
Узникам концлагерей – 530 грн;
Лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 тыс. 850 грн.
К слову, автоматическая индексация пенсий с 1 марта гарантирует повышение выплат всем пенсионерам, без исключений.