Ветерани Другої світової війни, інваліди війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до 5 травня.
Разову грошову допомогу українським пенсіонерам виплатять до 5 травня. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну.
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Сума виплат
Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;
Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;
Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;
Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;
В’язням концтаборів – 530 грн;
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.
До слова, автоматична індексація пенсій з 1 березня гарантує підвищення виплат усім пенсіонерам, без винятків.