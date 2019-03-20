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Ветеранам Другої світової та інвалідам війни виплатять разову допомогу

Ветерани Другої світової війни, інваліди війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до 5 травня.

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Разову грошову допомогу українським пенсіонерам виплатять до 5 травня. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

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Сума виплат

Інвалідам війни 1-ї групи – 3 тис. 850 грн;

Інвалідам 2-ї групи – 3,4 тис. грн;

Інвалідам 3-ї групи – 2 тис. 950 грн;

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 тис. 295 грн;

Жертвам нацистських переслідувань – 840 грн;

В’язням концтаборів – 530 грн;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 тис. 850 грн.

До слова, автоматична індексація пенсій з 1 березня гарантує підвищення виплат усім пенсіонерам, без винятків.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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