Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания Метинвест в 2018 году направит на реализацию природоохранных проектов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК) и Азовстали в Донецкой области около 600 млн грн.

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина.

Как сообщается в пресс-релизе группы, “зеленые” инвестиции ММК им. Ильича и Азовстали в последние годы продолжают возрастать, увеличившись в 5,6 раза по мере перехода от проектирования газоочистных установок к их строительству. Так, финансирование строительства, модернизации и обслуживания природоохранного оборудования выросло со 106,4 млн грн в 2017 году до 600 млн грн в текущем.

Реализация проектов и наличие у производителей необходимого оборудования позволило Азовстали ускорить экологическую модернизацию.

– В августе начали готовить фундамент и уже в 2019 году построим современную систему очистки в отделении десульфурации чугуна. На год раньше плана, поскольк появилось подходящее оборудование, нам удалось его законтрактовать, – сказал гендиректор Азовстали Энвер Цкитишвили, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, гендиректор ММК им. Ильича Тараса Шевченко добавил, что идет подготовка к началу строительства новой газоочистки на конвертере №3. Раньше современные очистные системы были установлены на еще двух конвертерах. На аглофабрике на зонах спекания 10 агломашин и зонах охлаждения трех агломашин установлены современные итальянские циклоны, которые очищают дымовые газы.

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На трех из 12 агломашин запущена вторая ступень очистки газов от пыли. На аглофабрику приходится до 80% всех выбросов комбината. В 2019-2020 гг. поэтапный запуск комплекса фильтров на всех 12 агломашинах позволит снизить выбросы в два раза.

– Металлургические комбинаты продолжат регулярно информировать местную власть и общественность Мариуполя о выполнении природоохранных проектов и публично отвечать на вопросы громады, чтобы не допустить политизации темы экологии и дискредитации общественного диалога. По инициативе городского головы Вадима Бойченко следующая встреча с общественностью в формате исполкома состоится через две недели, – констатируется в пресс-релизе.

Метинвест – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Метинвест является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, располагает сетью продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,25%) и Смарт-холдинг (23,75%), совместно управляющие компанией.