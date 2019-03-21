В зоне отчуждения активисты устроили масштабную уборку территории – Chornobyl TrashTag Challenge.

TrashTag Challenge – международное экологическое движение, суть которого – собрать мусор с разных уголков планеты. Участники убирают территорию и выкладывают фото до/после в соцсети с соответствующим хэштегом.

– Чернобыльская зона отчуждения – одно из самых популярных мест для посещения иностранцев. Большая проблема, что некоторые туристы оставляют много грязи, а значит – надо убрать. Зона создает имидж Украины, и мы о нем заботимся, – рассказывает об акции гид организации Чернобыль Тур Елена Гнесь.

В этом году к челленджу присоединились ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, профессиональные гиды и бывшие жители Припяти. Активисты очищали Зону Отчуждения от мусора, который оставили туристы, а также отмывали граффити, сделанное нелегальными посетителями.

















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Мусор не вывозят за пределы зоны, а утилизируют по всем нормам работы с радиоактивными элементами непосредственно на территории Чернобыльского заповедника.

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