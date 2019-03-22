В Государственной фискальной службе рассказали, что 40% украинских миллионеров женщины.

По состоянию на март 2019 года согласно декларациям за 2018 год 1120 граждан Украины получили доходы более 1 млн грн, из которых 40% – женщины в возрасте от 18 до 78 лет.

В ГФС добавили, что уже подано более 100 тыс. деклараций, однако это не окончательные цифры.

Читайте: Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории

Самому старшему украинском миллионеру 83 года, а самому младшему – 18 лет.

– Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов – более 500 млн грн – задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства, – сообщают в ГФС.

Ранее Факты ICTV писали, что ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes второй год подряд возглавляет глава компании Amazon Джефф Безос.