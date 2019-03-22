У Державній фіскальній службі розповіли, що 40% українських мільйонерів жінки.

Станом на березень 2019 року згідно з деклараціями за 2018 рік 1120 громадян України отримали доходи понад 1 млн грн, з яких 40%- жінки віком від 18 до 78 років.

У ДФС додали, що вже подано понад 100 тисяч декларацій, проте це не остаточні цифри.

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Найстаршому українському мільйонеру 83 роки, а наймолодшому — 18 років.

– Найбільшу суму оподатковуваних доходів — понад 500 млн грн — задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення, — повідомляють у ДФС.

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