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40% – жінки: у ДФС назвали кількість мільйонерів в Україні

У Державній фіскальній службі розповіли, що 40% українських мільйонерів жінки.

40% – жінки: у ДФС назвали кількість мільйонерів в Україні

Станом на березень 2019 року згідно з деклараціями за 2018 рік 1120 громадян України отримали доходи понад 1 млн грн, з яких 40%- жінки віком від 18 до 78 років.

У ДФС додали, що вже подано понад 100 тисяч декларацій, проте це не остаточні цифри.

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Найстаршому українському мільйонеру 83 роки, а наймолодшому — 18 років.

– Найбільшу суму оподатковуваних доходів — понад 500 млн грн — задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення, — повідомляють у ДФС.

Раніше Факти ICTV писали, що щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes другий рік поспіль очолює глава компанії Amazon Джефф Безос.

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