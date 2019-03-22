Накануне дня президентских выборов много признаков указывает на то, что власти могут готовить конституционный переворот, который будет заключаться в замене волеизъявления граждан Украины.
Юрий Деревянко сказал, что заметил прямые признаки подготовки к конституционному перевороту, который заключается в том, чтобы подменить волеизъявление украинцев на выборах, которые должны состояться через 10 дней и сохранить власть.
По его словам, об этом свидетельствуют следующие признаки:
- Формирование сетей по скупке голосов избирателей по всей стране.
- Монетизация субсидий, подкуп избирателей через средства государственного бюджета.
- Технические кандидаты Порошенко, с помощью которых захвачена большинство в ОИК.
- Отсутствие боксов, в которых должны перевозиться бюллетени с УИК и ОИК, что создает безграничные возможности бросить дополнительные бюллетени после завершения работы УИК и оформления протоколов.
- Непонятные манипуляции с сервером ЦИК.
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Деревянко добавил, что следующие признаки будут свидетельствовать о том, что этот сценарий начал осуществляться:
- Затягивание ЦИК процедуры подсчета голосов более чем на один-два дня, которых вполне достаточно для подсчета 99% голосов.
- Наличие двух или более протоколов УИК, которые будут существенно отличаться.
- Существенное несоответствие результатов параллельного подсчета голосов, который будет проводить пария Воля и ряд других оппозиционных Порошенко, партий, результатам, которые обнародует ЦИК.
– Мы должны не допустить этого сценария. Мы объявим полную мобилизацию избирателей в ОИК и ЦИК, мы обеспечим мобильные группы автомобилистов. Мы будем освещать ход подсчета голосов на наших страницах в Facebook и в нашем пресс-руме партии Воля, – сообщил кандидат в президенты.
– Давайте проголосуем за то, во что мы верим, за наши убеждения, за то, что нас приведет к сильной и успешной Украины, – обратился Деревянко к украинцам.
Напомним, Юрий Деревянко выступает за право на защиту с помощью оружия.
Источник: Юрий Деревянко