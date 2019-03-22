Накануне дня президентских выборов много признаков указывает на то, что власти могут готовить конституционный переворот, который будет заключаться в замене волеизъявления граждан Украины.

Юрий Деревянко сказал, что заметил прямые признаки подготовки к конституционному перевороту, который заключается в том, чтобы подменить волеизъявление украинцев на выборах, которые должны состояться через 10 дней и сохранить власть.

По его словам, об этом свидетельствуют следующие признаки:

Формирование сетей по скупке голосов избирателей по всей стране.

Монетизация субсидий, подкуп избирателей через средства государственного бюджета.

Технические кандидаты Порошенко, с помощью которых захвачена большинство в ОИК.

Отсутствие боксов, в которых должны перевозиться бюллетени с УИК и ОИК, что создает безграничные возможности бросить дополнительные бюллетени после завершения работы УИК и оформления протоколов.

Непонятные манипуляции с сервером ЦИК.

Читайте: Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту

Деревянко добавил, что следующие признаки будут свидетельствовать о том, что этот сценарий начал осуществляться:

Затягивание ЦИК процедуры подсчета голосов более чем на один-два дня, которых вполне достаточно для подсчета 99% голосов. Наличие двух или более протоколов УИК, которые будут существенно отличаться. Существенное несоответствие результатов параллельного подсчета голосов, который будет проводить пария Воля и ряд других оппозиционных Порошенко, партий, результатам, которые обнародует ЦИК.

– Мы должны не допустить этого сценария. Мы объявим полную мобилизацию избирателей в ОИК и ЦИК, мы обеспечим мобильные группы автомобилистов. Мы будем освещать ход подсчета голосов на наших страницах в Facebook и в нашем пресс-руме партии Воля, – сообщил кандидат в президенты.

– Давайте проголосуем за то, во что мы верим, за наши убеждения, за то, что нас приведет к сильной и успешной Украины, – обратился Деревянко к украинцам.

Напомним, Юрий Деревянко выступает за право на защиту с помощью оружия.

Источник: Юрий Деревянко