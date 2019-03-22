Напередодні дня президентських виборів багато ознак вказує на те, що влада може готувати конституційний переворот, який полягатиме в заміні волевиявлення громадян України.

Юрій Дерев’янко зазначив, що помітив прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які повинні відбутися через 10 днів і зберегти владу.

За його словами, про це свідчать наступні ознаки:

Формування мереж зі скупки голосів виборців по всій країні.

Монетизація субсидій, підкуп виборців через засоби державного бюджету.

Технічні кандидати Порошенка, за допомогою яких захоплена більшість в ОВК.

Відсутність боксів, в яких повинні перевозитися бюлетені з ДВК та ОВК, що створює безмежні можливості кинути додаткові бюлетені після завершення роботи ДВК і оформлення протоколів.

Незрозумілі маніпуляції з сервером ЦВК.

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Дерев’янко додав, що такі ознаки будуть свідчити про те, що цей сценарій почав здійснюватися:

Затягування ЦВК процедури підрахунку голосів більш ніж на один-два дні, яких цілком достатньо для підрахунку 99% голосів. Наявність двох або більше протоколів ДВК, які будуть істотно відрізнятися. Суттєва невідповідність результатів паралельного підрахунку голосів, який буде проводити парія Воля і низка інших опозиційних Порошенку, партій, результати, яких оприлюднить ЦВК.

– Ми повинні не допустити цього сценарію. Ми оголосимо повну мобілізацію виборців в ОВК і ЦВК, ми забезпечимо мобільні групи автомобілістів. Ми будемо висвітлювати хід підрахунку голосів на наших сторінках в Facebook і в нашому прес-румі партії Воля, – повідомив кандидат в президенти.

– Давайте проголосуємо за те, у що ми віримо, за наші переконання, за те, що нас приведе до сильної і успішної України, – звернувся Дерев’янко до українців.