Напередодні дня президентських виборів багато ознак вказує на те, що влада може готувати конституційний переворот, який полягатиме в заміні волевиявлення громадян України.
Юрій Дерев’янко зазначив, що помітив прямі ознаки підготовки до конституційного перевороту, який полягає в тому, щоб підмінити волевиявлення українців на виборах, які повинні відбутися через 10 днів і зберегти владу.
За його словами, про це свідчать наступні ознаки:
- Формування мереж зі скупки голосів виборців по всій країні.
- Монетизація субсидій, підкуп виборців через засоби державного бюджету.
- Технічні кандидати Порошенка, за допомогою яких захоплена більшість в ОВК.
- Відсутність боксів, в яких повинні перевозитися бюлетені з ДВК та ОВК, що створює безмежні можливості кинути додаткові бюлетені після завершення роботи ДВК і оформлення протоколів.
- Незрозумілі маніпуляції з сервером ЦВК.
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Дерев’янко додав, що такі ознаки будуть свідчити про те, що цей сценарій почав здійснюватися:
- Затягування ЦВК процедури підрахунку голосів більш ніж на один-два дні, яких цілком достатньо для підрахунку 99% голосів.
- Наявність двох або більше протоколів ДВК, які будуть істотно відрізнятися.
- Суттєва невідповідність результатів паралельного підрахунку голосів, який буде проводити парія Воля і низка інших опозиційних Порошенку, партій, результати, яких оприлюднить ЦВК.
– Ми повинні не допустити цього сценарію. Ми оголосимо повну мобілізацію виборців в ОВК і ЦВК, ми забезпечимо мобільні групи автомобілістів. Ми будемо висвітлювати хід підрахунку голосів на наших сторінках в Facebook і в нашому прес-румі партії Воля, – повідомив кандидат в президенти.
– Давайте проголосуємо за те, у що ми віримо, за наші переконання, за те, що нас приведе до сильної і успішної України, – звернувся Дерев’янко до українців.
Нагадаємо, Юрій Дерев’яненко виступає за право на захист за допомогою зброї.
Джерело: Юрій Дерев’янко