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СБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с Медведевым

СБУ даст правовую оценку встрече Юрия Бойко и Виктора Медведчука с Дмитрием Медведевым в Москве.

СБУ даст оценку встрече Бойко и Медведчука с Медведевым

Служба безопасности Украины займется поездкой кандидата в президенты Юрия Бойко и члена партии За життя Виктора Медведчука в Москву для встречи с премьером страны-агрессора Дмитрием Медведевым 22 марта.

В спецслужбе обещают дать правовую оценку этой встрече и заявлениям, которые они сделали на собрании.

В СБУ не исключают возможной связи этой встречи  в Москве с предупрежденным в Харькове террористическим актом в метрополитене.

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По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, ФСБ работает над тем, чтобы отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах прокремлевского кандидата в президенты Украины.

Как сообщалось, встреча Бойко, Медведчука, Медведева и главы правления Газпрома Алексея Миллера проходила в резиденции российского премьера.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Правительство РФ

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