Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли на встречу с российским премьером для обсуждения газовых вопросов.

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук прибыли в Москву для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

На встречу в резиденцию Медведева также прибыл глава правления Газпрома Алексей Миллер.

Медведев объявил целью встречи обсуждение двусторонних отношений между Украиной и Россией, которые переживают “глубокий кризис”.

Бойко со своей стороны заявил, что отношения между странами “переживают самый трудный период в своей истории”.

Читайте: Газпром объявил дату остановки транзита газа через Украину

Российский премьер также заявил, что встреча была нужна для обсуждения газовых вопросов из-за истечения срока действия соглашений в газовой сфере.

Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, 112 Украина и NewsOne.

Как сообщалось, Киев обвинил Россию в желании организовать газовую войну против Украины.

Фото: Скриншот из видео 112 Украина