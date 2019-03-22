Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли на встречу с российским премьером для обсуждения газовых вопросов.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук прибыли в Москву для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
На встречу в резиденцию Медведева также прибыл глава правления Газпрома Алексей Миллер.
Медведев объявил целью встречи обсуждение двусторонних отношений между Украиной и Россией, которые переживают “глубокий кризис”.
Бойко со своей стороны заявил, что отношения между странами “переживают самый трудный период в своей истории”.
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Российский премьер также заявил, что встреча была нужна для обсуждения газовых вопросов из-за истечения срока действия соглашений в газовой сфере.
Транслируют собрание телеканалы, связанные с Медведчуком, 112 Украина и NewsOne.
Как сообщалось, Киев обвинил Россию в желании организовать газовую войну против Украины.
Фото: Скриншот из видео 112 Украина