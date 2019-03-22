СБУ дасть правову оцінку зустрічі Юрія Бойка і Віктора Медведчука з Дмитром Медведєвим у Москві.
Служба безпеки України займеться поїздкою кандидата у президенти Юрія Бойка і члена партії За життя Віктора Медведчука до Москви для зустрічі з прем’єром країни-агресора Дмитром Медведєвим 22 березня.
У спецслужбі обіцяють дати правову оцінку цій зустрічі і заявам, які вони зробили на зборах.
У СБУ не виключають можливий зв’язок цієї зустрічі в Москві з попередженим у Харкові терористичним актом у метрополітені.
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За словами глави Служби безпеки України Василя Грицака, ФСБ працює над тим, щоб відвернути увагу громадськості від розкритих корупційних схем фінансування виборів в інтересах прокремлівського кандидата в президенти України.
Як повідомлялося, зустріч Бойка, Медведчука, Медведєва і глави правління Газпрому Олексія Міллера проходила в резиденції російського прем’єра.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Фото: Уряд РФ