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СБУ дасть оцінку зустрічі Бойка і Медведчука з Медведєвим

СБУ дасть правову оцінку зустрічі Юрія Бойка і Віктора Медведчука з Дмитром Медведєвим у Москві.

СБУ дасть оцінку зустрічі Бойка і Медведчука з Медведєвим

Служба безпеки України займеться поїздкою кандидата у президенти Юрія Бойка і члена партії За життя Віктора Медведчука до Москви для зустрічі з прем’єром країни-агресора Дмитром Медведєвим 22 березня.

У спецслужбі обіцяють дати правову оцінку цій зустрічі і заявам, які вони зробили на зборах.

У СБУ не виключають можливий зв’язок цієї зустрічі в Москві з попередженим у Харкові терористичним актом у метрополітені.

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За словами глави Служби безпеки України Василя Грицака, ФСБ працює над тим, щоб відвернути увагу громадськості від розкритих корупційних схем фінансування виборів в інтересах прокремлівського кандидата в президенти України.

Як повідомлялося, зустріч Бойка, Медведчука, Медведєва і глави правління Газпрому Олексія Міллера проходила в резиденції російського прем’єра.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Уряд РФ

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