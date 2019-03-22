Новая власть должна объединить Украину и действовать по четко определенному плану, который выведет нашу страну из эпохи руин в эпоху возрождения и становления.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Чернигове, где она находилась в пределах всеукраинского предвыборного тура.

– Пока нас будут разъединять по политическим, языковым или религиозным признакам, до тех пор страну будут разрывать и создавать условия для дальнейшей оккупации, – предостерегла Юлия Тимошенко.

Она отметила, что политики должны быть примером такого объединения и вспомнила решение Сергея Таруты поддержать ее кандидатуру, ведь “он также надеется, что мы сможем вернуть мир, счастье в доме и объединить украинцев”.

Юлия Тимошенко убеждена: для того, чтобы провести изменения, новой власти нужно вернуть доверие людей. Именно поэтому, по ее словам, она подписала письменное обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые Юлия Тимошенко воплотит в жизнь после победы на выборах.

Юлия Тимошенко в очередной раз отметила, что Новый курс Украины, разработанный лучшими отечественными специалистами, является пошаговым планом изменений.

В нем предусмотрено привлечение стран-гарантов Будапештского меморандума к новым мощным переговорам по возврату мира в Украину, внедрение персонифицированной пенсионной системы и повышение пенсий (до уровня 4425 грн) и зарплат, как в соседней Польше.

Новая власть предполагает медицинское страхование для каждого украинца:

– Работодатели за счет снижения налогов должны платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку должно платить государство.

В Новом курсе четко прописаны и все условия, чтобы молодежь могла жить и работать на родной земле, а не ехать искать лучшей жизни за границу.

Еще одним фундаментальным обязательствам Юлия Тимошенко назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – к теплу и на горячую воду. Она напомнила, что действующая власть запланировала подорожание тарифов с мая на 15%, а с декабря – еще на 25%, чем “невозможно допустить”.

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– Нужно, чтобы новый президент вернул порядок, существовавший до 2014 года – украинский газ отдать на нужды населения и бюджетной сферы, – добавила кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко заверила: между президентскими и парламентскими выборами полгода и за это время новый президент должен показать результат.

– Это будет политическая ответственность. Я знаю, что я смогу воплотить в жизнь эти обязательства. Я верю в Новый курс и в то, что мы закончим эпоху руин и начнем эпоху успеха и состоятельности каждой украинской семьи, – подытожила Юлия Тимошенко.

К слову, Факты ICTV собрали для всю необходимую информацию о кандидате Юлии Тимошенко.