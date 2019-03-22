Нова влада має об’єднати Україну та діяти за чітко визначеним планом, що виведе нашу країну з епохи руїн в епоху відродження та становлення.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу у Чернігові, де вона перебувала в межах всеукраїнського передвиборного туру.

– Доки нас роз’єднуватимуть за політичними, мовними чи релігійними ознаками, доти країну розриватимуть і створюватимуть умови для подальшої окупації, – застерегла Юлія Тимошенко.

Вона наголосила на тому, що політики мають бути прикладом такого об’єднання і згадала рішення Сергія Тарути підтримати її кандидатуру, адже “він також сподівається, що ми зможемо повернути мир, щастя в оселі та об’єднати українців”.

Юлія Тимошенко переконана: для того, щоб провести зміни, новій владі треба повернути довіру людей. Саме тому, за її словами, вона підписала письмове зобов’язання кандидата у Президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які Юлія Тимошенко втілить в життя після перемоги на виборах.

Юлія Тимошенко вкотре зауважила, що Новий курс України, розроблений найкращими вітчизняними фахівцями, є покроковим планом змін.

У ньому передбачено залучення країн-гарантів Будапештського меморандуму до нових потужних переговорів щодо повернення миру в Україну, запровадження персоніфікованої пенсійної системи та підвищення пенсій (до рівня 4425 грн) і зарплат, як у сусідній Польщі.

Нова влада передбачає медичне страхування для кожного українця:

– Роботодавці за рахунок зниження податків платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава.

У Новому курсі чітко прописані і всі умови, щоб молодь могла жити та працювати на рідній землі, а не їхати шукати кращого життя за кордон.

Ще одним фундаментальним зобов’язанням Юлія Тимошенко назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що чинна влада запланувала подорожчання тарифів з травня на 15%, а з грудня – ще на 25%, чого “неможливо допустити”.

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– Потрібно, щоб новий президент повернув порядок, що існував до 2014 року – український газ віддати на потреби населення та бюджетної сфери, – додала кандидат у президенти.

Юлія Тимошенко запевнила: між президентськими та парламентськими виборами півроку і за цей час новий президент має показати результат.

– Це буде політична відповідальність. Я знаю, що я зможу втілити в життя ці зобов’язання. Я вірю в Новий курс і в те, що ми закінчимо епоху руїн і розпочнемо епоху успіху та заможності кожної української родини, – підсумувала Юлія Тимошенко.

До слова, Факти ICTV зібрали для усю необхідну інформацію про кандидата Юлію Тимошенко.