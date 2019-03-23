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Москва слезам не верит! Реакция Порошенко на визит Бойко в Москву

Петр Порошенко осуждает визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения Украинский выбор Виктора Медведчука в Россию для переговоров с руководством правительства и Газпрома.

Москва слезам не верит! Реакция Порошенко на визит Бойко в Москву

Порошенко осудил визит Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву для переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

– Они обсуждают союзы, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов, и они сейчас уже утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас, – объяснил свою позицию Порошенко.

Он выразил недоверие к этим переговорам и отметил, что стороны не обсуждали экономические интересы нашей страны.

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– Что они поехали туда вымаливать? Экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие – здесь с экранов телевидения информируют, что они здесь станут на колени плача. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит, – сказал Порошенко.

Президент отметил, что Владимир Путин, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри, а значит изменить власть.

– Москва видит крепость НАТО и она не осмелится напасть на силу альянса. В Украине сильная армия и Россия понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, а потому у Путина есть план изменить тактику.

Не через победу на фронте – она уже для него невозможна, а изменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможной и изменение нашего европейского и евроатлантического курса – сакцентировал Петр Порошенко.

Как сообщалось, встреча Бойко, Медведчука, Медведева и главы правления Газпрома Алексея Миллера проходила в резиденции российского премьера.

Источник: Интерфакс-Украина

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