Петро Порошенко засуджує візит кандидата в президенти Юрія Бойка і лідера руху Український вибір Віктора Медведчука в Росію для переговорів з керівництвом уряду і Газпрому.

Порошенко засудив візит Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Москви для переговорів з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою Газпрому Олексієм Міллером.

– Вони обговорюють союзи, які буде створено після президентських і парламентських виборів, і вони зараз вже стверджують, що всі об’єднаються. Проти кого вони об’єднаються? Проти України, проти кожного з нас, – пояснив свою позицію Порошенко.

Він висловив недовіру до цих переговорів і зазначив, що сторони не обговорювали економічні інтереси нашої країни.

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– Що вони поїхали туди вимолювати? Які економічні інтереси? Що вони зі сльозами на очах, простягнувши руки, повзли на колінах і просили у Путіна? Ці поповзли, а інші – тут з екранів телебачення інформують, що вони тут стануть на коліна і будуть плакати. Друзі, хочу нагадати всім – Москва сльозам не вірить, – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що Володимир Путін, переконавшись, що не може перемогти Україну на фронті, хоче змінити її зсередини, а отже змінити владу.

– Москва бачить міць НАТО і вона не наважиться напасти на силу альянсу. В Україні сильна армія і Росія розуміє, що ціна за безвідповідальне рішення широкої агресії проти нашої держави значно зросте, а тому Путін має план змінити тактику. Не через перемогу на фронті – вона вже для нього неможлива, а змінити владу в Україні зсередини, оскільки тоді стане можливою і зміна нашого європейського та євроатлантичного курсу – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомлялося, зустріч Бойка, Медведчука, Медведєва і глави правління Газпрому Олексія Міллера проходила в резиденції російського прем’єра.