Кандидат в президенты Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV рассказал о том, как заставить граждан платить налоги.

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV рассказал, что хочет развивать экономику и привлекать инвестиции в Украину через перезапуск судебной системы и восстановление доверия к государству.

Политик предлагает нулевую декларацию и налоговую амнистию для бизнеса.

Зеленский говорит, что нужно сделать благоприятный инвестиционный климат и обновить судебную систему, потому что из-за недоверия к системе правосудия и формируется негативный имидж страны.

– Если новая власть покажет, что работает честно, тогда народ и бизнес не будут уклоняться от налогов. Правомерность или тюрьма – другого решения не будет, – отмечает Зеленский.

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Кандидат в президенты рассказал о так называемой нулевой декларации и налоговой амнистии.

– Налоговая амнистия за определенный процент, мы предлагаем 5%, для крупного бизнеса этот процент можно увеличить. Нулевая декларация – это очень важно. Это на самом деле “чистилище”, все мы простим друг друга. И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь – ты садишься в тюрьму, – пояснил он.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о двух путях реинтеграции Донбасса.