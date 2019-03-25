В Украине на этой неделе ожидается солнечная погода, но без весеннего тепла. Местами пройдут дожди.

В понедельник, 25 марта, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Читайте: Две волны заморозков и только потом весна: когда в Украину придет тепло

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла.

В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ​​8-10° тепла.

Во вторник, 26 марта, на всей территории Украины, кроме Крыма, ожидаются дожди.

Температура воздуха на западе Украины 4-6° тепла, на востоке, севере и центре – 6-8° тепла.

В Киеве пройдут дожди. Температура ​​6-8° тепла.

В среду, 27 марта, на западе и севере страны облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха 4-6° тепла.

На востоке, центре и юге пройдут дожди. Температура воздуха 6-9° тепла.

В Киеве солнечно. Температура 4-6° тепла.

В четверг, 28 марта, ожидается солнечная погода по всей территории страны кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Температура воздуха 5-8° тепла.

В Киеве солнечно. Температура 6-8° тепла.

В пятницу, 29 марта, ожидается преимущественно сухая погода, только в восточных областях небольшие осадки.

Температура воздуха 6-11° тепла.

В Киеве солнечно. Температура 8-10° тепла.

К слову, во время проведения выборов президента Украины, 31 марта, погода будет теплой и солнечной.