В Украине на этой неделе ожидается солнечная погода, но без весеннего тепла. Местами пройдут дожди.
В понедельник, 25 марта, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидается небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.
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Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла.
В Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 8-10° тепла.
Во вторник, 26 марта, на всей территории Украины, кроме Крыма, ожидаются дожди.
Температура воздуха на западе Украины 4-6° тепла, на востоке, севере и центре – 6-8° тепла.
В Киеве пройдут дожди. Температура 6-8° тепла.
В среду, 27 марта, на западе и севере страны облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха 4-6° тепла.
На востоке, центре и юге пройдут дожди. Температура воздуха 6-9° тепла.
В Киеве солнечно. Температура 4-6° тепла.
В четверг, 28 марта, ожидается солнечная погода по всей территории страны кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Температура воздуха 5-8° тепла.
В Киеве солнечно. Температура 6-8° тепла.
В пятницу, 29 марта, ожидается преимущественно сухая погода, только в восточных областях небольшие осадки.
Температура воздуха 6-11° тепла.
В Киеве солнечно. Температура 8-10° тепла.
К слову, во время проведения выборов президента Украины, 31 марта, погода будет теплой и солнечной.