В Україні цього тижня очікується сонячна погода, але без весняного тепла. Місцями пройдуть дощі.

У понеділок, 25 березня, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ, в Карпатах – з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

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Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-12° тепла.

У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура 8-10° тепла.

У вівторок, 26 березня, на всій території України, крім Криму, очікуються дощі.

Температура повітря на заході України 4-6° тепла, на сході, півночі та центрі – 6-8° тепла.

У Києві пройдуть дощі. Температура 6-8° тепла.

У середу, 27 березня, на заході і півночі країни хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря 4-6° тепла.

На сході, центрі та півдні пройдуть дощі. Температура повітря 6-9° тепла.

У Києві сонячно. Температура 4-6° тепла.

У четвер, 28 березня, очікується сонячна погода по всій території країни крім Харківської, Донецької і Луганської областей.

Температура повітря 5-8° тепла.

У Києві сонячно. Температура 6-8° тепла.

У п’ятницю, 29 березня, очікується переважно суха погода, лише в східних областях невеликі опади.

Температура повітря 6-11° тепла.

У Києві сонячно. Температура 8-10° тепла.

До слова, під час проведення виборів президента України, 31 березня, погода буде теплою і сонячною.