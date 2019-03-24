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Какой будет погода в день выборов президента Украины

Во время проведения выборов президента Украины погода будет теплой и солнечной.

Какой будет погода в день выборов президента Украины

Синоптик Наталья Диденко отметила, что по предварительным прогнозам в день тишины и во время проведения президентских выборов в Украине ожидается солнечная и теплая погода.

Температура воздуха прогреется до +14 …+ 19 градусов.

Читайте: Выборы в Украине 2019 – кандидаты

Ранее Факты ICTV писали, что Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам 24 наблюдателей ОБСЕ с гражданством РФ.

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