PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Экс-руководителям Укрспецэкспорта объявили о подозрении в хищении почти $24 млн

Генпрокуратура объявила подозрение экс-руководителям Укрспецэкспорта за хищение почти $24 млн. Подозреваемых объявили в розыск.

Экс-руководителям Укрспецэкспорта объявили о подозрении в хищении почти $24 млн

Военная прокуратура ГПУ начала расследование о хищении почти $24 млн госсредства. Дело возбудили по двум статьям растрата имущества и служебный подлог.

– Сообщено о подозрении бывшим руководителям ГК Укрспецэкспорт, которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением заключили договор о сотрудничестве с компанией в ОАЭ, с целью обеспечения фиктивных хозяйственных отношений и перечисление средств, – сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Читайте: ГПУ расследует только одно производство по Укроборонпрому

Сейчас личности, которым сообщено подозрение скрываются, поэтому они объявлены в розыск за совершение корыстных преступлений.

По данным СМИ одним из подозреваемых является бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, которого подозревают в участии в организованной преступной группе и в госизмене в интересах России.

Против Саламатина в конце 2013 года открыли уголовное производство за хищение крупной суммы средств Укроборонпрома.

Напомним, конфискованные деньги окружения Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государственный бюджет Украины.

Источник: ГПУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За проступки отрубали пальцы: в Украине разоблачили наркокартель
2,5 млн грн “черных наличных”! На Ровенщине задержали участника избирательной пирамиды
Высокая цена и низкое качество: ГПУ расследует махинации с Пакетами малыша
Расхищения в оборонке: Луценко анонсировал новые подозрения
Выборы 2019: как будут наказывать за подкуп и нарушения правопорядка
ГБР открыло производство по материалам журналистских расследований
ГПУ расследует только одно производство по Укроборонпрому
ГПУ и Нацполиция запугивают бизнес в интересах конкурентов – ТД ГалПодшипник
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка