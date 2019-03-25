Генпрокуратура объявила подозрение экс-руководителям Укрспецэкспорта за хищение почти $24 млн. Подозреваемых объявили в розыск.

Военная прокуратура ГПУ начала расследование о хищении почти $24 млн госсредства. Дело возбудили по двум статьям растрата имущества и служебный подлог.

– Сообщено о подозрении бывшим руководителям ГК Укрспецэкспорт, которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением заключили договор о сотрудничестве с компанией в ОАЭ, с целью обеспечения фиктивных хозяйственных отношений и перечисление средств, – сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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Сейчас личности, которым сообщено подозрение скрываются, поэтому они объявлены в розыск за совершение корыстных преступлений.

По данным СМИ одним из подозреваемых является бывший министр обороны Дмитрий Саламатин, которого подозревают в участии в организованной преступной группе и в госизмене в интересах России.

Против Саламатина в конце 2013 года открыли уголовное производство за хищение крупной суммы средств Укроборонпрома.

Напомним, конфискованные деньги окружения Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государственный бюджет Украины.