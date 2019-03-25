Генпрокуратура оголосила підозру екс-керівникам Укрспецекспорту за розкрадання майже $24 млн. Підозрюваних оголосили в розшук.

Військова прокуратура ГПУ почала розслідування щодо розкрадання майже $24 млн деркоштів. Справу порушили за двома статтями розтрата майна та службове підроблення.

– Повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК Укрспецекспорт, які упродовж 2010—2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем уклали договір про співробітництво з компанією в ОАЕ, з метою забезпечення фіктивних господарських відносин та перерахування коштів, — повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

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Наразі особи, яким повідомлено підозру переховуються, тому їх оголошено у розшук за вчинення корисливих злочинів.

За даними ЗМІ одним із підозрюваних є колишній міністр оборони Дмитро Саламатін, якого підозрюють в участі в організованій злочинній групі та в держзраді в інтересах Росії.

Проти Саламатіна наприкінці 2013 року відкрили кримінальне провадження за розкрадання великої суми коштів Укроборонпрому.

Нагадаємо, конфісковані гроші оточення Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані до державного бюджету України.