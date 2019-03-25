Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров был уволен в 2018 году из-за служебного несоответствия.

Василий Прозоров был уволен из СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

– Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ “достойных” людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени, – сказали в СБУ.

По данным ведомства, Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.

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Также в СБУ отметили, что не удивлены тому, что Россия использует предателей Украины для озвучивания своих “заезженных фейков” в целях пропаганды.

Напомним, Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что сразу после Евромайдана сознательно предал Украину и работал на российские спецслужбы.