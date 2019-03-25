Екс-співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров був звільнений у 2018 році через службову невідповідність.

Василь Прозоров був звільнений з СБУ в 2018 році через службову невідповідність.

– Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ “гідних” людей. Але ця потвора має пам’ятати долю Іуди. Справа лише часу, – сказали в СБУ.

За даними відомства, Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ за систематичне вживання алкоголю на робочому місці і дискредитацію звання офіцера.

Читайте: Топ-5 гучних справ СБУ

Також в СБУ зазначили, що не здивовані тому, що Росія використовує зрадників України для озвучування своїх “заїжджених фейків” з метою пропаганди.

Нагадаємо, Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що відразу після Євромайдану свідомо зрадив Україну і працював на російські спецслужби.