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Факти / Україна

Пропив честь офіцера: реакція СБУ на заяву Прозорова

Екс-співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров був звільнений у 2018 році через службову невідповідність.

Пропив честь офіцера: реакція СБУ на заяву Прозорова

Василь Прозоров був звільнений з СБУ в 2018 році через службову невідповідність.

– Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ “гідних” людей. Але ця потвора має пам’ятати долю Іуди. Справа лише часу, – сказали в СБУ.

За даними відомства, Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ за систематичне вживання алкоголю на робочому місці і дискредитацію звання офіцера.

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Також в СБУ зазначили, що не здивовані тому, що Росія використовує зрадників України для озвучування своїх “заїжджених фейків” з метою пропаганди.

Нагадаємо, Прозоров на прес-конференції в Москві розповів, що відразу після Євромайдану свідомо зрадив Україну і працював на російські спецслужби.

Джерело: СБУ

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