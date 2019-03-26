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Факты / Украина / Общество

Монетизация субсидий: у кого могут забрать живые деньги

Украинцам, которые получают субсидии деньгами, могут отменить их выплату, если у них появятся долги за коммуналку.

Комуналка

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что должникам, которые получили деньги в рамках программы монетизации субсидий, могут отменить такой вид помощи.

Он заявил, что сегодня действует закон, который не позволяет назначать субсидию на следующий период, если у субсидианта задолженность на сумму более 340 грн.

– Итак, если вы получаете субсидию и у вас возникла задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, пока вы не погасите эту задолженность, субсидия на следующий срок просто не будет назначена, – сказал Рева.

Читайте: Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Министр соцполитики добавил, что в постановление будут внесены изменения для того, чтобы граждане с задолженностью просто получали безналичную субсидию.

Если же долг будет погашен, то хозяйство снова будет получать субсидию в виде “живых денег”. Как люди используют монетизированные субсидии станет ясно только после 15 апреля.

К слову, Минсоцполитики разработало постановление, которое позволит украинцам не потерять субсидию из-за долгов от завышенных платежек облгазов.

Источник: Укринформ

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