У вівторок 19 березня на сайті президента України з’явився новий указ. Він вводить в силу рішення Ради національної безпеки і оборони – про нові антиросійські санкції та усілякі економічні обмеження для понад 800 людей та майже 330 підприємств.

У списку фізичних осіб в основному російські військові, так звані ополченці, що воюють на Донбасі. Також члени виборчих комісій, які проводили псевдовибори у самопроголошених ДНР та ЛНР. Юридичні особи – це купа кримських музеїв, а також бізнес анексованого півострова та Російської Федерації. Указ зобов’язує Кабінет міністрів, СБУ та Нацбанк контролювати, аби усі, хто працює проти України, були під санкціями. Але є одне але. Новий, так званий санкційний список подавався як розширення підприємств. Але, коли уважно з ним ознайомились – то виявили, що це не розширення, а навпаки – звуження списку.

У пункті 5 рішення РНБО зазначено: внести зміни в інший указ про санкції, що був ухвалений 9 місяців тому. Виключити з нього трьох людей та вісім підприємств. Хто ж ці щасливчики, що позбулися санкцій? Позиція 59. Йосип Кобзон – тут усе зрозуміло. Далі цікавіше. Позиція 437. Копилов Анатолій Астанович. Заступник мера Горлівки, що співпрацював з терористами. У 2015 його затримала СБУ. Але згодом відпустила.

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Ще більш цікавий список юридичних компаній. Під номером 721 значиться Молдавський металургійний завод. Це чи не найбільше підприємство проросійського Придністров’я. Завод контролюється близьким до Путіна олігархом Алішером Усмановим. Вони поставляють метал, в тому числі і для оборонного комплексу Росії. Тобто на зброю. І от з такого заводу Україна знімає санкції. В той час, як просить світ їх посилювати.

Молдавській завод має до України давній інтерес. Тут він скуповує дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє і нам же продає вже готову продукцію. Позбавляючи роботи українські заводи.

Цікаво, що частина інших компаній, з яких зняті санкції, теж пов’язані з металобрухтом. Приміром, ТОВ Гуд дрілл – маловідома київська компанія. За даними видання ЛІГА.net ця структура займається незаконним вивезенням з ОРДЛО металобрухту та різного обладнання для видобутку газу. А на окуповані території завозить хімічну продукцію. Це випливає з даних Федеральної митної служби.

Інші підприємства, виключені зі списку санкцій, мають ознаки схемних прокладок. 5 з них зареєстровані в Ростові-на-Дону, одне – в Сімферополі, одне – в Московській області. На чому базується рішення зняти з них санкції – загадка. Чи стане ця справа новим скандалом, пов‘язаним з бізнесом на війні? Попри резонанс навколо Укроборонпрому і гучні викриття, Україна знову стає на граблі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Канада розширила список санкцій проти РФ.