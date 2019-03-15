В Канаде приняли решение расширить санкции против Российской Федерации.

Правительство Канады приняло решение о расширении санкций против России, сообщается на сайте правительства страны.

Под новые санкции попали такие узнаваемые люди, как Игорь Сечин (глава компании Роснефть), Владимир Якунин (экс-руководитель РЖД РФ) и Андрей Костин (глава ВТБ).

Среди других под санкции попали:

Игорь Ротенберг;

Александр Жаров;

Владимир Устинов;

Константин Косачев;

Виктор Золотов.

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Канада также ввела санкции против таких компаний, как Туполев, Сухой, Стройгазмонтаж, Силовые машины, Интеравтоматика, МиГ, Стройгазмонтаж мост.

К слову, департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами принял решение о расширении санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе.