В Канаде приняли решение расширить санкции против Российской Федерации.
Правительство Канады приняло решение о расширении санкций против России, сообщается на сайте правительства страны.
Под новые санкции попали такие узнаваемые люди, как Игорь Сечин (глава компании Роснефть), Владимир Якунин (экс-руководитель РЖД РФ) и Андрей Костин (глава ВТБ).
Среди других под санкции попали:
- Игорь Ротенберг;
- Александр Жаров;
- Владимир Устинов;
- Константин Косачев;
- Виктор Золотов.
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Канада также ввела санкции против таких компаний, как Туполев, Сухой, Стройгазмонтаж, Силовые машины, Интеравтоматика, МиГ, Стройгазмонтаж мост.
К слову, департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами принял решение о расширении санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе.