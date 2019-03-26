Укрзализныця добавила семь поездов и увеличила количество рейсов графиковых поездов на пасхальные и майские праздники.

В Укрзализныце сообщают, что на майские и пасхальные праздники в период с 27 апреля до 1 мая увеличат количество рейсов и назначат семь дополнительных поездов.

Поезд №191/192 Киев – Львов будет курсировать 26, 27 апреля и 5 мая с отправлением из Киева в 07.42 и прибытием во Львов в 17.59. Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля с отправлением из Киева в 06.17 и прибытием в Ковель в 15.11. Поезд №162/161 Киев – Николаев будет курсировать 1 и 5 мая, с отправлением из Киева в 14.35 и прибытием в Николаев в 04.53. Поезд №223/224 Киев – Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08.35, прибытие в Одессу в 17.51. Поезд №179 Киев – Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, с отправлением из Киева в 08.03 и прибытием в Днепр в 17.57. Поезд №164/163 Киев – Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая с отправлением из Киева в 05.37 и прибытием в Харьков в 13.45. Поезд №168 Львов – Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая с отправлением из Львова в 09.16 и прибытием в Одессу в 20.39.

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Дополнительные рейсы предназначены для поездов №670 Кременчуг – Бахмач, №774 Киев – Шостка, №782 Киев – Черкассы, №779 Сумы – Киев – Винница.

Напомним, украинцы будут отдыхать во время пасхальных праздников пять дней – с 27 апреля по 1 мая.