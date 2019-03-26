Укрзалізниця додала сім потягів та збільшила кількість рейсів графікових поїздів на великодні та травневі свята.

В Укрзалізниці повідомляють, що на травневі та великодні свята у період з 27 квітня до 1 травня збільшать кількість рейсів та призначать сім додаткових потягів.

Поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 26, 27 квітня і 5 травня з відправленням із Києва о 07.42 і прибуттям до Львова о 17.59. Поїзд №197/198 Київ – Ковель відправиться в рейс 26 і 30 квітня з відправленням із Києва о 06.17 і прибуттям до Ковеля о 15.11. Поїзд №162/161 Київ – Миколаїв курсуватиме 1 і 5 травня, з відправленням із Києва о 14.35 і прибуттям до Миколаєва о 04.53. Поїзд №223/224 Київ – Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення з Києва о 08.35, прибуття до Одеси о 17.51. Поїзд №179 Київ – Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 і 5 травня, з відправленням з Києва о 08.03 і прибуттям до Дніпра о 17.57. Поїзд №164/163 Київ – Харків курсуватиме 27 квітня і 1 травня з відправленням із Києва о 5.37 і прибуттям до Харкова о 13.45. Поїзд №168 Львів – Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 і 5 травня з відправленням зі Львова о 09.16 і прибуттям до Одеси о 20.39.

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Додаткові рейси призначено для поїздів №670 Кременчук – Бахмач, №774 Київ – Шостка, №782 Київ – Черкаси, №779 Суми – Київ – Вінниця.

Нагадаємо, українці відпочиватимуть під час великодніх свят п’ять днів – з 27 квітня по 1 травня.