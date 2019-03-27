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Факты / Украина / Политика

Порошенко рассказал, сколько потратил на благотворительность и поддержку ВСУ

За четыре года президент Украины Петр Порошенко потратил 1,5 млрд грн на благотворительность и поддержку украинской армии.

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко потратил 1,5 млрд гривен на благотворительность и поддержку ВСУ.

– Я четыре года не выводил дивиденды. Я четыре года тратил деньги только в направлении благотворительной помощи. И сегодня объемы моей благотворительной помощи равны 1,5 млрд гривен. Значительная часть из них – это поддержка украинской армии, – сказал он.

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Также он рассказал, что его предвыборная кампания финансируется исключительно из его дохода, который задекларирован, имеет четкое происхождение и из него заплачены налоги.

Ранее Петр Порошенко назвал своего главного оппонента и союзника на выборах 2019.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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