Бюлетень на вибори 2019, який людина помилково може зіпсувати, підлягає обміну на новий після подачі заяви. Помилитися у бюлетені можна тільки один раз.

Бюлетень на вибори 2019 виборець отримає на руки, коли пред’явить документ, що підтверджує його особу та громадянство України.

Далі доведеться поставити два підписи: у списку виборців про отримання документа і на контрольному талоні бюлетеня.

Тепер йдемо до кабіни для голосування і пам’ятаємо про наступні правила заповнення бюлетеня:

Забороняється передавати документ іншим особам. Заповнення відбувається особисто виборцем, якому видали на руки бюлетень;

У кабіні може перебувати тільки одна людина з індивідуальним бюлетенем;

Забороняється знімати на фото або відео процес заповнення виборчого документа;

Щоб віддати свій голос, необхідно поставити позначку “плюс” (“+”) або іншу в квадраті напроти обраного кандидата у президенти;

Віддати свій голос можна тільки за одного кандидата;

Бюлетень, на якому члени виборчої комісії виявлять більше однієї позначки (малюнки – теж “позначки”) або їхню відсутність, буде вважатися недійсним;

Опускання паперу в урну для бюлетенів проводиться особисто людиною, яка проголосувала;

Вийшовши з кабіни для голосування, не можна публічно повідомляти про зроблений вибір або демонструвати свій бюлетень.

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Що робити, якщо бюлетень зіпсовано

Можливість здійснення помилки у бюлетені передбачена ЦВК.

Щоб виправити ситуацію, виборець може невідкладно написати заяву члену дільничної виборчої комісії, який видав цей бюлетень, з проханням замінити його на інший. При цьому зіпсований бюлетень потрібно повернути.

Виправити помилку можна буде тільки один раз – третій бюлетень виборцю ніхто не дасть.

До слова, ЦВК представила бюлетені, які використовуватимуть під час першого туру виборів президента України.