Юрий Деревянко победил в программе неДебаты, соревнуясь с Куприем, Богословской, Балашовым, Каплиным и Бессмертным.

Кандидат в президенты от партии Воля, народный депутат Юрий Деревянко стал победителем финальной программы неДебаты на телеканале ZIK, получив 50,28% голосов телезрителей.

Участие в финальной программе также приняли победители предыдущих программ кандидаты в президенты Виталий Куприй, Инна Богословская, Геннадий Балашов, Сергей Каплин и Роман Бессмертный.

В первом туре участники выбирали себе тему дебатов методом жеребьевки. В частности, темами программы стали: пенсионное обеспечение, цена на газ, борьба с коррупцией и две темы джокеры.

Деревянко заявил, что выступает за то, чтобы забрать у олигархов монополию на экономику.

– Нужно внедрить конкуренцию на всех рынках, чтобы зашли международные компании и инвестировали в Украину, контроль над государственными монополиями как облэнерго и облгазы. Монополии не могут использоваться для грабежа людей, дискриминации потребителей. Должна быть легализация всех видов экономической деятельности, защита прав собственности на основе современных технологий. Также мы хотим внедрить либеральную налоговую реформу, когда налоговая система будет стимулировать экономику, – сказал политик.

Деревянко также выступает за то, чтобы забрать у олигархов монополию на СМИ.

– Интернет должен быть во всех уголках страны, люди должны иметь возможность получить любую информацию, а не какую запихивают через телевидение, – сказал кандидат в президенты.

Юрий Деревянко также убежден, что государство должно быть сервисом, а чиновник – менеджером. Люди должны получать любые услуги (зарегистрировать бизнес, получить справку и т.д.) через свой электронный кабинет.

Так же Деревянко выступает за электронное голосование, которое даст возможность всем украинцам, где бы они ни находились, голосовать.

– И не раз в 5 лет, а гораздо чаще, по общегосударственным (несколько раз в год) и местным вопросам (несколько раз в месяц). Так это работает в Швейцарии. Так же – отозвать депутатов и чиновников, внедрить четкую процедуру импичмента президента, – сказал Деревянко.

Он заявил, что люди должны жить в безопасной стране.

– Для меня безопасная страна – это когда дети идут в школу, или гулять – и мы знаем, что с ними все хорошо. А в случае если что-то произошло – правоохранительные органы быстро придут на помощь. Безопасная страна – это мирное небо над головой, сильная армия, право на защиту своей жизни с помощью огнестрельного оружия, – сказал политик.

Деревянко призвал украинцев голосовать на выборах не за “проходных”, которых все навязывают, а за свои собственные убеждения, ценности и идеи.

– Нам все время навязывают “проходных”. Мы должны голосовать за идеи, которые хотим воплотить в стране. Не надо быть как все, а наконец голосовать за стремление изменить страну, – призвал Деревянко.

Читайте: Кандидат в президенты Юрий Деревянко выступает за право на защиту с помощью оружия

В третьем туре финала Юрий Деревянко вышел с кандидатом Геннадием Балашовым, которого победил с результатом 50,28% голосов зрителей.

Напомним, Юрий Деревянко заявил об угрозе конституционного переворота.