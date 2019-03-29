Юрій Дерев’янко переміг в програмі неДебати, змагаючись з Купрієм, Богословською, Балашовим, Капліним і Безсмертним.

Кандидат в президенти від партії Воля, народний депутат Юрій Дерев’янко став переможцем фінальної програми неДебати на телеканалі ZIK, отримавши 50,28% голосів телеглядачів.

Участь в фінальній програмі також взяли переможці попередніх програм кандидати в президенти Віталій Купрій, Інна Богословська, Геннадій Балашов, Сергій Каплін та Роман Безсмертний.

В першому турі учасники обирали собі тему дебатів методом жеребкування. Зокрема, темами програми стали: пенсійне забезпечення, ціна на газ, боротьба з корупцією та дві теми джокери.

Дерев’янко заявив, що виступає за те, щоб забрати у олігархів монополію на економіку.

– Потрібно впровадити конкуренцію на всіх ринках, щоб зайшли міжнародні компанії та інвестували в Україну, контроль над державними монополіями як обленерго і облгази. Монополії не можуть використовуватись для грабунку людей, дискримінації споживачів. Має бути легалізація всіх видів економічної діяльності, захист права власності на основі сучасних технологій. Також ми маємо впровадити ліберальну податкову реформу, коли податкова система стимулюватиме економіку, – сказав політик.

Дерев’янко також виступає за те, щоб забрати в олігархів монополію на ЗМІ.

– Інтернет має бути в усіх куточках країни, люди повинні мати змогу отримати будь-яку інформацію, а не яку запихають через телебачення, – сказав кандидат в президенти.

Юрій Дерев’янко також переконаний, що держава має бути сервісом, а чиновник – менеджером. Люди повинні отримувати будь-які послуги (зареєструвати бізнес, отримати довідку тощо) через свій електронний кабінет.

Так само Дерев’янко виступає за електронне голосування, яке дасть можливість всім українцям, де б вони не знаходились, голосувати.

– І не раз в 5 років, а набагато частіше, по загальнодержавним (кілька разів в рік) і місцевим питанням (кілька разів в місяць). Так це працює в Швейцарії. Так само – відкликати депутатів і чиновників, впровадити чітку процедуру імпічменту президента, – заявив Дерев’янко.

Він заявив, що люди повинні жити в безпечній країні.

– Для мене безпечна країна – це коли діти йдуть в школу, чи гуляти – і ми знаємо, що з ними все добре. А у разі якщо щось сталось – правоохоронні органи швидко прийдуть на допомогу. Безпечна країна – це мирне небо над головою, сильна армія, право на захист свого життя за допомогою вогнепальної зброї, – сказав політик.

Дерев’янко закликав українців голосувати на виборах не за “прохідних”, яких всі нав’язують, а за свої власні переконання, цінності й ідеї.

– Нам весь час нав’язують “прохідних”. Ми повинні голосувати за ідеї, які хочемо втілити в країні. Не бути як всі, а нарешті голосувати за прагнення змінити країну, – закликав Дерев’янко.

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В третій тур фіналу Юрій Дерев’янко вийшов з кандидатом Генадієм Балашовим, якого переміг з результатом 50,28% голосів глядачів.

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко заявив про загрозу конституційного перевороту.