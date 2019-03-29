Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля 2019 года в Киеве.

Евросоюз на саммите Украина-ЕС в Киеве, который состоится 8 июля, будет представлять президент Евросовета Дональд Туск, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В то же время, по его словам, пока неизвестно, кто будет представлять Украину.

Очевидно, что имя представителя Украины на саммите определится после президентских выборов.

Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся 9 июля 2018 года в Брюсселе. В итоговом документе Россию признали агрессором и подчеркивает сохранение санкций до полного выполнения Минских соглашений.

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Напомним, ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.

Источник: Rikard Jozwiak