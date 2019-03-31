Экзит-пол объявил результаты опроса и Владимир Зеленский возглавляет этот рейтинг.
Результаты экзит-пола свидетельствуют, что лидером первого тура президентских выборов с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский.
В избирательном штабе Владимир Зеленский отреагировал на свою победу.
– Хочу поблагодарить всех! Ну что ж, это случилось! Мы победили, – сказал Зеленский.
Политик добавил, что это только начало и призвал свой избирательный штаб не расслабляться и поблагодарил жену за поддержку.
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Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.
Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.
Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.