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Факты / Украина / Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзит-пола

Экзит-пол объявил результаты опроса и Владимир Зеленский возглавляет этот рейтинг.

Вибори Зеленський

Результаты экзит-пола свидетельствуют, что лидером первого тура президентских выборов с результатом 30,4% стал Владимир Зеленский.

В избирательном штабе Владимир Зеленский отреагировал на свою победу.

– Хочу поблагодарить всех! Ну что ж, это случилось! Мы победили, – сказал Зеленский.

Политик добавил, что это только начало и призвал свой избирательный штаб не расслабляться и поблагодарил жену за поддержку.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.

Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.

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