Екзит-пол оголосив результати опитування і Володимир Зеленський очолює цей рейтинг.

Результати екзит-полу свідчать, що лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.

У виборчому штабі Володимир Зеленський відреагував на свою перемогу.

– Хочу подякувати всім! Ну що ж, це сталося! Ми перемогли, – сказав Зеленський.

Політик додав, що це тільки початок і закликав свій виборчий штаб не розслаблятися та подякував дружині за підтримку.

Читайте: Перший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.