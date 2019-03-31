Екзит-пол оголосив результати опитування і Володимир Зеленський очолює цей рейтинг.
Результати екзит-полу свідчать, що лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.
У виборчому штабі Володимир Зеленський відреагував на свою перемогу.
– Хочу подякувати всім! Ну що ж, це сталося! Ми перемогли, – сказав Зеленський.
Політик додав, що це тільки початок і закликав свій виборчий штаб не розслаблятися та подякував дружині за підтримку.
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Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.
Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.
Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.