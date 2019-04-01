Владимир Зеленский не будет вести тайные переговоры о поддержке со стороны других участников избирательной гонки и распределении должностей.

Политический консультант избирательного штаба ЗеКоманды Дмитрий Разумков заявил, что Владимир Зеленский не будет вести переговоры с другими участниками президентской гонки.

– Команда Зеленского не будет ни с кем договариваться, делить шкуру неубитого медведя или устраивать тайные переговоры. Это позиция Владимира Зеленского, которой мы придерживаемся, – отметил Разумков.

Также он исключил возможность объединения усилий с Юлией Тимошенко во втором туре выборов.

– Мы готовимся ко второму туру. Ведем себя по-прежнему – без развешивания ярлыков, поливание грязью и без обид избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, – добавил политконсультант.

Он также отметил, что во втором туре выборов Владимир Зеленский может увеличить разрыв между оппонентом.

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По последним данным социологов, во втором туре Зеленский опережает любого из главной тройки.

Ранее Факты ICTV писали о биографии Владимира Зеленского, разбирали его предвыборную программу и декларации.