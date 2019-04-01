Володимир Зеленський не вестиме таємні переговори щодо підтримки з боку інших учасників виборчих перегонів і розподілу посад.

Політичний консультант виборчого штабу ЗеКоманди Дмитро Разумков заявив, що Володимир Зеленський не вестиме переговорів з іншими учасниками президентських перегонів.

– Команда Зеленського не буде ні з ким домовлятися, ділити шкуру невбитого ведмедя чи влаштовувати таємні переговори. Це позиція Володимира Зеленського, якої ми дотримуємося, – наголосив Разумков.

Також він виключив можливість об’єднання зусиль з Юлією Тимошенко у другому турі виборів.

– Ми готуємося до другого туру. Поводимося як і раніше – без розвішування ярликів, поливання брудом і без образ виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, – додав політконсультант.

Він також зазначив, що у другому турі виборів Володимир Зеленський може збільшити відрив між опонентом.

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За останніми даними соціологів, у другому турі Зеленський випереджав будь-кого з чільної трійки.

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