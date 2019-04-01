PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Об’єднань не буде! Штаб Зеленського про другий тур виборів

Володимир Зеленський не вестиме таємні переговори щодо підтримки з боку інших учасників виборчих перегонів і розподілу посад.

Об’єднань не буде! Штаб Зеленського про другий тур виборів

Політичний консультант виборчого штабу ЗеКоманди Дмитро Разумков заявив, що Володимир Зеленський не вестиме переговорів з іншими учасниками президентських перегонів.

– Команда Зеленського не буде ні з ким домовлятися, ділити шкуру невбитого ведмедя чи влаштовувати таємні переговори. Це позиція Володимира Зеленського, якої ми дотримуємося, – наголосив Разумков.

Також він виключив можливість об’єднання зусиль з Юлією Тимошенко у другому турі виборів.

– Ми готуємося до другого туру. Поводимося як і раніше – без розвішування ярликів, поливання брудом і без образ виборців, які проголосували за того чи іншого кандидата, – додав політконсультант.

Він також зазначив, що у другому турі виборів Володимир Зеленський може збільшити відрив між опонентом.

Читайте: Зеленський прокоментував результати екзит-полу

За останніми даними соціологів, у другому турі Зеленський випереджав будь-кого з чільної трійки.

Раніше Факти ICTV писали про біографію Володимира Зеленського, його передвиборчу програму та декларації.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка