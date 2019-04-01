PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Предвыборная кампания Зеленского: Крым, Донбасс и тюрьма за неуплату налогов

Владимир Зеленский лидирует при подсчете голосов на выборах 2019. До голосования кандидат в президенты в эксклюзивном интервью для ICTV рассказал о своих планах возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Предвыборная кампания Зеленского: Крым, Донбасс и тюрьма за неуплату налогов

Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью на ICTV 22 марта поделился мыслями относительно острых проблем, которые волнуют украинцев перед выборами президента Украины.

– Я хочу доказать, что за пять лет можно положить начало расцвета государства, в котором потом останутся наши дети, – объяснил свою позицию кандидат в президенты.

Основные направления его предвыборной программы ориентированы на борьбу с коррупцией и усиление дипломатических переговоров для прекращения войны.

Зеленский считает, что нужны переговоры с Россией, но при условии присутствия представителей ЕС и США.

– Все что у нас есть – это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема во внутреннем вопросе, – отметил кандидат.

Читайте: Зеленский предлагает сажать в тюрьму за неуплату налогов

Зеленский видит два пути реинтеграции Донбасса:

  • Нам нужно начать серьезную информационную войну и победить в ней.

Люди, которые живут на оккупированных территориях, должны осознать, что они украинцы. Первоначально надо сделать мощный международный канал, который будет транслировать правду о политической жизни нашего государства.

  • Жители Крыма, Донбасса и Луганска должны услышать, что их обманывали российской пропагандой и на самом деле Украина помнит о своих гражданах.

Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс – также наша страна.

– Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет, – подчеркнул Зеленский.

Будущий политик отмечает, что будет получать доверие граждан своими поступками и правильными назначениями в государственном аппарате.

– В проекте Слуга народа мы нарисовали свои мечты и теперь хотим их воплотить в жизнь – это не легко, но мы будем стараться сделать все от нас зависящее, – рассказал кандидат в президенты.

К слову, ключевую пятерку своей команды Зеленский пообещал назвать к концу второго тура выборов президента Украины.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жена Зеленского была против его участия в президентских выборах
В основном звонки из РФ: МВД о случаях минирования на выборах 2019
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Пьяные члены комиссий и исчезающие чернила: как голосовал Киев
Наш народ за пять лет научился самостоятельности, власть обещала и убегала от ответов
Результаты выборов президента в Украине: реакция и последние новости (ОНЛАЙН)
Какой курс доллара после первого тура президентских выборов
Селфи, компромат и грязь: в КИУ назвали самые массовые нарушения на выборах президента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка