Володимир Зеленський лідирує за підрахунку голосів на виборах 2019. До голосування кандидат у президенти в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів про свої плани повернення окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.

Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV 22 березня поділився думками щодо гострих проблем, які хвилюють українців перед виборами президента України.

– Я хочу довести, що за п’ять років можна покласти початок розквіту держави, у якій потім залишаться наші діти, – пояснив свою позицію кандидат в президенти.

Основні напрями його передвиборчої програми зорієнтовані на боротьбу з корупцією та посилення дипломатичних переговорів для припинення війни.

Зеленський вважає, що потрібні переговори із Росією, але за умови присутності представників ЄС та США.

– Усе що у нас є – це Мінські угоди, але вони не працюють, їх треба розширювати. Можна на лінію розмежування увести миротворців і реалізувати план Волкера, але я вважаю, що проблема у внутрішньому питанні, – зазначив кандидат.

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Зеленський бачить два шляхи реінтеграції Донбасу:

Нам потрібно почати серйозну інформаційну війну і перемогти у ній.

Люди, які живуть на окупованих територіях, повинні усвідомити, що вони українці. Першочергово треба зробити потужний міжнародний канал, який транслюватиме правду про політичне життя нашої держави.

Жителі Криму, Донбасу та Луганська повинні почути, що їх обманювали російською пропагандою і насправді Україна пам’ятає про своїх громадян.

Ми повинні платити пенсії. Так, це велика втрата для бюджету країни, але Луганськ та Донбас – також наша країна.

– Крим повернеться лише тоді, коли у Росії зміниться влада. Іншого виходу у мене немає, – наголосив Зеленський.

Майбутній політик зазначає, що здобуватиме довіру громадян своїми вчинками і правильними призначеннями в державному апараті.

– У проекті Слуга народу ми намалювали свої мрії і тепер хочемо її втілити у життя – це не легко, але ми будемо старатися зробити усе від нас залежне, – розповів кандидат в президенти.

До слова, ключову п’ятірку своєї команди Зеленський обіцяв назвати до кінця другого туру виборів президента України.