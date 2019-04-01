Володимир Зеленський лідирує за підрахунку голосів на виборах 2019. До голосування кандидат у президенти в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів про свої плани повернення окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.
Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV 22 березня поділився думками щодо гострих проблем, які хвилюють українців перед виборами президента України.
– Я хочу довести, що за п’ять років можна покласти початок розквіту держави, у якій потім залишаться наші діти, – пояснив свою позицію кандидат в президенти.
Основні напрями його передвиборчої програми зорієнтовані на боротьбу з корупцією та посилення дипломатичних переговорів для припинення війни.
Зеленський вважає, що потрібні переговори із Росією, але за умови присутності представників ЄС та США.
– Усе що у нас є – це Мінські угоди, але вони не працюють, їх треба розширювати. Можна на лінію розмежування увести миротворців і реалізувати план Волкера, але я вважаю, що проблема у внутрішньому питанні, – зазначив кандидат.
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Зеленський бачить два шляхи реінтеграції Донбасу:
- Нам потрібно почати серйозну інформаційну війну і перемогти у ній.
Люди, які живуть на окупованих територіях, повинні усвідомити, що вони українці. Першочергово треба зробити потужний міжнародний канал, який транслюватиме правду про політичне життя нашої держави.
- Жителі Криму, Донбасу та Луганська повинні почути, що їх обманювали російською пропагандою і насправді Україна пам’ятає про своїх громадян.
Ми повинні платити пенсії. Так, це велика втрата для бюджету країни, але Луганськ та Донбас – також наша країна.
– Крим повернеться лише тоді, коли у Росії зміниться влада. Іншого виходу у мене немає, – наголосив Зеленський.
Майбутній політик зазначає, що здобуватиме довіру громадян своїми вчинками і правильними призначеннями в державному апараті.
– У проекті Слуга народу ми намалювали свої мрії і тепер хочемо її втілити у життя – це не легко, але ми будемо старатися зробити усе від нас залежне, – розповів кандидат в президенти.
До слова, ключову п’ятірку своєї команди Зеленський обіцяв назвати до кінця другого туру виборів президента України.