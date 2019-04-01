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Что изменится с 1 апреля 2019: новый президент, доплаты военным и многодетным

Изменения с 1 апреля 2019 и в течение месяца в Украине принесут повышение доплат военным на передовой и дополнительные выплаты многодетным семьям.

Что изменится с 1 апреля 2019: новый президент, доплаты военным и многодетным

Что изменится в Украине с 1 апреля 2019 и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Выборы

До 10 апреля года ЦИК должна сообщить окончательные результаты выборов президента 2019.

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов избирателей (а это 50% + 1), будет принято решение о проведении второго тура. Он должен состояться в воскресенье, 21 апреля.

Тарифы, соцвыплаты и налоги

С 1 апреля потребители будут платить за газ, как товар (по счетчику или нормам потребления), а также отдельно – за подключение к сети. Ранее последняя плата засчитывалось в общий тарифа и составляла около 13% в зависимости от поставщика. В НКРЭКУ уверяют, что общий платеж за газ не должен измениться.

Украинцам в апреле пересчитают завышенные платежки за газ. Нацкомиссия требует от еще четырех облгазов провести перерасчет потребителям до 12 апреля. Ранее регулятор обязал пересчитать платежки Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз.

С 1 апреля многодетные семьи начнут получать дополнительную ежемесячную доплату по уходу за ребенком до 6 лет начиная с третьего. С 1 апреля доплата составит 1 тыс. 626 грн в месяц на одного ребенка.

С 1 апреля в Украине вводят реестр автоматического возмещения НДС. Согласно новому порядку, ГФС вносит информацию, а Госказначейство автоматически возмещает налог.

Читайте: 10 тыс. за ребенка: в КГГА предлагают новую доплату родителям

Медицина

С апреля медпрепараты по программе Доступные лекарства можно будет получить исключительно по электронному рецепту. Это означает, что с 1 апреля Минздрав прекращает финансирование пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачем.

Армия

1 апреля стартует весенний призыв 2019, который продлится до 30 июня. К слову, Факты ICTV писали, кого призовут, на сколько, и что грозит уклонистам.

С 1 апреля в Украине повысят доплату военнослужащим, находящимся в зоне ООС. С 1 апреля снайперы, десантники, военные горно-штурмовых бригад получат по 24 тыс. грн, если они находятся на передовой.

Рыбалка

С 1 апреля в 22 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. Штраф за вылов рыбы и раков – до 3400 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Политика

С 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

К слову, больше об изменениях, которые ждут Украину в 2019 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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