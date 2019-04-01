Зміни з 1 квітня 2019 і протягом місяця в Україні принесуть підвищення доплат військовим на передовій і додаткові виплати багатодітним сім’ям.

Що зміниться в Україні з 1 квітня 2019 і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибори

До 10 квітня року ЦВК повинна повідомити остаточні результати виборів президента 2019.

Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів виборців (а це 50% + 1), буде прийнято рішення про проведення другого туру. Він повинен відбутися у неділю, 21 квітня.

Тарифи, соцвиплати і податки

З 1 квітня споживачі платитимуть за газ, як товар (за лічильником чи нормами споживання), а також окремо – за підключення до мережі. Раніше остання плата зараховувалася до загального тарифу і становила близько 13% залежно від постачальника. У НКРЕКП запевняють, що загальний платіж за газ не повинен змінитися.

Українцям у квітні перерахують завищені платіжки за газ. Нацкомісія вимагає від ще чотирьох облгазів провести перерахунок споживачам до 12 квітня. Раніше регулятор зобов’язав перерахувати платіжки Вінницягаз, Волиньгаз і Київоблгаз.

З 1 квітня члени багатодітних сімей розпочнуть отримувати додаткову щомісячну доплату по догляду за дитиною до 6 років починаючи з третьої. З 1 квітня доплата становитиме 1 тис. 626 грн на місяць на одну дитину.

З 1 квітня в Україні вводять реєстр автоматичного відшкодування ПДВ. За новим порядком, ДФС вносить інформацію, а Держказначейство автоматично відшкодовує податок.

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Медицина

З квітня медпрепарати за програмою Доступні ліки можна буде отримати виключно за електронним рецептом. Це означає, що з 1 квітня МОЗ припиняє фінансування пацієнтів, які не підписали декларацію з сімейним лікарем.

Армія

1 квітня стартує весняний призов 2019, який триватиме до 30 червня. До слова, Факти ICTV писали, кого призвуть, на скільки, і що загрожує ухильниками.

З 1 квітня в Україні підвищать доплату військовослужбовцям, які перебувають у зоні ООС. З 1 квітня снайпери, десантники, військові гірничо-штурмових бригад отримають по 24 тис. грн, якщо вони знаходяться на передовій.

Риболовля

З 1 квітня в 22 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Штраф за вилов риби та раків – до 3400 грн або обмеження волі на строк до трьох років.

Політика

З 1 квітня 2019 року припиняє дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.