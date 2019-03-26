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Космические платежки: НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вынесла решение о наложении штрафов на еще четыре облгаза.

Космические платежки: НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг решила оштрафовать еще четыре облгаза и требует, чтобы они провели перерасчет потребителям до 12 апреля, сообщает Нафтогаз Украины в Facebook.

Среди оштрафованных компаний оказались Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз, Хмельницкгаз и Харьковгаз.

Кроме того, НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет Украины из-за признаков злоупотребления монопольным положением отдельными облгазами.

Также штрафы могут применить против Львовгаза, Запорожгаза, Черниговгаза и Черновцыгаза.

Читайте: НКРЭКУ начинает масштабную проверку облгазов

НКРЭКУ планирует провести заседание 29 марта, во время которого рассмотрят результаты проверок и могут наложить штраф на указанные облгазы в размере 850 тыс. грн.

Ранее регулятор обязал Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз пересчитать платежки потребителям.

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