В голосовании за президента Украины на выборах 2019 не участвовали почти 11 млн избирателей.
11 млн избирателей не пришли на выборы 2019.
По данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 622 тыс. 821 человек. А бюллетени на выборах президента получили 18 млн 817 тыс. 656 человек.
Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
К слову, средние результаты 187 округов по явке на выборах 2019 в Украине составили 63,52%.
Напомним, что Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.
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