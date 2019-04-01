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Факты / Украина

Сколько избирателей не пришли на выборы президента 2019 – ЦИК

В голосовании за президента Украины на выборах 2019 не участвовали почти 11 млн избирателей.

Сколько избирателей не пришли на выборы президента 2019 – ЦИК

11 млн избирателей не пришли на выборы 2019.

По данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 622 тыс. 821 человек. А бюллетени на выборах президента получили  18 млн 817 тыс. 656 человек.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

К слову, средние результаты 187 округов по явке на выборах 2019 в Украине составили 63,52%.

Напомним, что Факты ICTV публиковали результаты выборов президента по экзит-полу.

Источник: ЦИК

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