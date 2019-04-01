Закончился первый тур выборов президента Украины, объясняем как происходит подсчет голосов на избирательных участках.
В 20.00 закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.
Как считают голоса на выборах?
Организовывают и проводят выборы три структуры: Центризбирком, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.
После окончания выборов и закрытия избирательных участков комиссия вручную считает голоса и запускает процесс передачи данных в окружной избирком, а они в ЦИК.
ЦИК принимает электронные данные с каждого окружного избиркома, обрабатывает и вносит в базу.
Однако, официальные результаты выборов, согласно законодательству, ЦИК устанавливает на основании протоколов с мокрыми печатями.
В декабре 2017 ЦИК инициировала эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избиркомов прямо в комиссию. Это нововведение должно ускорить процесс подсчета голосов, который на сегодняшний день довольно медленный.
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Лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола стал Владимир Зеленский с показателем 30,6%.
Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.
Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.
Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.