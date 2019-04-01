PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Как происходит подсчет голосов на выборах

Закончился первый тур выборов президента Украины, объясняем как происходит подсчет голосов на избирательных участках.

Как происходит подсчет голосов на выборах

В 20.00 закончился первый тур выборов президента Украины, теперь в ЦИК продолжается подсчет голосов.

Как считают голоса на выборах?

Организовывают и проводят выборы три структуры: Центризбирком, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.

После окончания выборов и закрытия избирательных участков комиссия вручную считает голоса и запускает процесс передачи данных в окружной избирком, а они в ЦИК.

ЦИК принимает электронные данные с каждого окружного избиркома, обрабатывает и вносит в базу.

Однако, официальные результаты выборов, согласно законодательству, ЦИК устанавливает на основании протоколов с мокрыми печатями.

В декабре 2017 ЦИК инициировала эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избиркомов прямо в комиссию. Это нововведение должно ускорить процесс подсчета голосов, который на сегодняшний день довольно медленный.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

Лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола стал Владимир Зеленский с показателем 30,6%.

Второе место занял Петр Порошенко, за него проголосовало 17,8% украинцев.

Третьей в президентской гонке, по данным экзит-пола, стала Юлия Тимошенко. Она получила 14,2% голосов.

Напомним, экзит-пол объявил результаты опроса граждан на выборах 2019 в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: как проголосовали украинцы в других странах
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Битва за второй тур: кто попадает и чей электорат заберут лидеры
Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)
В день выборов не было тенденции подкупа избирателей – КИУ
На Сумщине избиратель пытался съесть бюллетень – проглотить не смог
Выборы 2019: в Украине продолжается подсчет голосов
Я готов: Зеленский о дебатах с Порошенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка