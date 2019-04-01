Закінчився перший тур виборів президента України, пояснюємо як відбувається підрахунок голосів на виборчих дільницях.

О 20.00 закінчився перший тур виборів президента України, тепер у ЦВК триває підрахунок голосів.

Як рахують голоси на виборах?

Організовують та проводять вибори три структури: Центрвиборчком, окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії.

Після закінчення виборів і закриття виборчих дільниць комісія вручну рахує голоси і запускає процес передачі даних в окружний виборчком, а вони до ЦВК.

ЦВК приймає електронні дані з кожного окружного виборчкому, опрацьовує і вносить в базу.

Однак, офіційні результати виборів, згідно з законодавством, ЦВК встановлює на підставі протоколів з мокрою печаткою.

У грудні 2017 року ЦВК ініціювала експеримент щодо передачі відомостей про підрахунок голосів виборців з виборчкомів прямо в комісію. Це нововведення повинно прискорити процес підрахунку голосів, який на сьогоднішній день доволі повільний.

Читайте: Перший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу став Володимир Зеленський з показником 30,6%.

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.