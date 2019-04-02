PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Аваков рассказал о молодых людях под ЦИК в день выборов

Молодые люди спортивного телосложения возле здания ЦИК в день выборов президента Украины оказались представителями охранных компаний.

Аваков рассказал о молодых людях под ЦИК в день выборов

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о молодых людях, которых заметили возле здания ЦИК в день президентских выборов.

– Мы знали, кто это такие. Это несчастные ребята, которые приехали из Харькова. Одна из охранных компаний, которую наняли охранять потенциальную схему в случае протестов.

Они прибыли с самого утра 31 числа. Сразу познакомились с нашими киевскими полицейскими и до вечера находились там, – заявил Аваков в эфире Свободы слова.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 онлайн

Министр также добавил, что в день выборов практически по всей стране не наблюдали никаких силовых действий и кампаний.

Напомним, 31 марта, в день выборов президента Украины, под зданием ЦИК собрались около 50 неизвестных лиц, которые не разглашали свои намерения.

Источник: Свобода слова

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский готов к переговорам с Трампом и Путиным – Данилюк
Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов
Как прошел первый тур выборов президента Украины
Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)
Айвазовская объяснила отрыв между кандидатами в первом туре выборов
Систему ЦИК пытались сканировать из России, Индии и Китая – Аваков
Выборы прошли честно, нарушения незначительные – международные наблюдатели
Чего ожидать от Порошенко во время второго срока – астропрогноз
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка