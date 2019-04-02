Молодые люди спортивного телосложения возле здания ЦИК в день выборов президента Украины оказались представителями охранных компаний.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о молодых людях, которых заметили возле здания ЦИК в день президентских выборов.

– Мы знали, кто это такие. Это несчастные ребята, которые приехали из Харькова. Одна из охранных компаний, которую наняли охранять потенциальную схему в случае протестов. Они прибыли с самого утра 31 числа. Сразу познакомились с нашими киевскими полицейскими и до вечера находились там, – заявил Аваков в эфире Свободы слова.

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Министр также добавил, что в день выборов практически по всей стране не наблюдали никаких силовых действий и кампаний.

Напомним, 31 марта, в день выборов президента Украины, под зданием ЦИК собрались около 50 неизвестных лиц, которые не разглашали свои намерения.