Молодики спортивної статури біля будівлі ЦВК у день виборів президента України виявилися представниками охоронних компаній.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про молодиків, яких помітили біля будівлі ЦВК у день президентських виборів.

– Ми знали, хто це такі. Це нещасні хлопці, які приїхали з Харкова. Одна з охоронних компаній, яку найняли охороняти потенційну схему в разі протестів. Вони прибули з самого ранку 31 числа. Одразу познайомились з нашими київськими поліцейськими і до вечора перебували там, – заявив Аваков в ефірі Свободи слова.

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Міністр також додав, що в день виборів практично по всій країні не спостерігали жодних силових дій і кампаній.

Нагадаємо, 31 березня, у день виборів президента України, під будівлею ЦВК зібралися близько 50 невідомих осіб, які не розголошували свої наміри.