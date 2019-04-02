Які категорії людей цьогоріч не підлягають весняному призову.
У Міністерстві оборони України полковник Валерій Дендебера пояснив, хто не підлягає весняному призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року.
Хто не підлягає призову
- Громадяни, які визнані непридатними до служби;
- Ті, у кого під час проходження служби загинули або отримали інвалідність близькі родичі (батько, мати, брат або сестра);
- Ті, кому присвоїли звання офіцерського командного складу за результатами навчання на військових кафедрах і в ЗВО;
- Громадяни, які відслужили у військовому резерві більше двох контрактів.
Навесні-влітку повинні прийти у війська 18 тис. 752 людини, з яких 9 тис. для збройних сил, 5 тис. 152 в ряди Нацгвардії, 4 тис. – Державну прикордонну службу, 600 – Державну спеціальну службу транспорту.
На обліку перебуває більше мільйона призовного ресурсу. Лише один з 8-12 не з’являється за викликом у військовий комісаріат.
Відправка до війська здійснюється з 8 квітня по 27 червня.
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Нагадаємо, Валерій Дендебера розповів, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.