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Факты / Украина

Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов

Во втором туре выборов президента Украины большинство электората выбывших кандидатов условно могут отдать свои голоса Владимиру Зеленскому.

Социолог рассказал, как могут распределиться голоса во втором туре выборов

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто озвучил статистику, согласно которой у Владимира Зеленского сохраняется преимущество во втором туре выборов президента Украины.

– Все наше моделирование заканчивается за неделю до выборов. Поэтому понятно, что сами выборы могут как-то изменить поведение и потом будет какая-то агитация, будет что-то происходить. Поэтому эти соображения, которые являются достаточно условными, – сказал он.

Он рассказал, что за неделю до выборов 31 марта у людей спросили, за кого бы они проголосовали, если бы во второй тур вошли такие-то пары.

За пару Зеленский – Порошенко проголосовали 43% и 18% соответственно.

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Также он отметил, что те, кто в первом туре голосовал за Гриценко, во втором туре за Зеленского отдадут голоса 37% и 30% за Порошенко.

Относительно Юлии Тимошенко – 43% за Зеленского и 11% за Порошенко.

Юрий Бойко – 52% за Зеленского и 2% за Порошенко.

Самая большая поддержка Зеленскому от электората Олега Ляшко – 57%.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто переходит во второй тур выборов президента, какие объединения возможны в ближайшее время и как разделится электорат среди двух финалистов.

Источник: Свобода слова

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