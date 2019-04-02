Во втором туре выборов президента Украины большинство электората выбывших кандидатов условно могут отдать свои голоса Владимиру Зеленскому.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто озвучил статистику, согласно которой у Владимира Зеленского сохраняется преимущество во втором туре выборов президента Украины.

– Все наше моделирование заканчивается за неделю до выборов. Поэтому понятно, что сами выборы могут как-то изменить поведение и потом будет какая-то агитация, будет что-то происходить. Поэтому эти соображения, которые являются достаточно условными, – сказал он.

Он рассказал, что за неделю до выборов 31 марта у людей спросили, за кого бы они проголосовали, если бы во второй тур вошли такие-то пары.

За пару Зеленский – Порошенко проголосовали 43% и 18% соответственно.

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Также он отметил, что те, кто в первом туре голосовал за Гриценко, во втором туре за Зеленского отдадут голоса 37% и 30% за Порошенко.

Относительно Юлии Тимошенко – 43% за Зеленского и 11% за Порошенко.

Юрий Бойко – 52% за Зеленского и 2% за Порошенко.

Самая большая поддержка Зеленскому от электората Олега Ляшко – 57%.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто переходит во второй тур выборов президента, какие объединения возможны в ближайшее время и как разделится электорат среди двух финалистов.